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إيران تدحض نبأ استدعاء تركيا لسفيرها في أنقرة

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إيران تدحض نبأ استدعاء تركيا لسفيرها في أنقرة
Reuters Leonhard Foeger
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دحضت مصادر مطلعة في وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، نبأ استدعاء تركيا لسفير إيران في أنقرة.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، عن مصدر مطلع بوزارة الخارجية الإيرانية، تفنيده نبأ استدعاء الخارجية التركية لسفير طهران في أنقرة محمد إبراهيم طاهريان فرد.

وبحسب ما ذكرت الوكالة، فأن المصدر أوضح أيضا أن السفير الإيراني، اجتمع اليوم الأربعاء بالمدير العام الإقليمي بوزارة الخارجية التركية.

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إحدى مناطق النزاع في سوريا تركيا تستدعي سفيري روسيا وإيران احتجاجا على خرق مناطق خفض التصعيد في سوريا

وكانت مصادر في وزارة الخارجية التركية أفادت أمس الثلاثاء، بأنه تم استدعاء سفيري روسيا وإيران لدى أنقرة احتجاجا على ما أسمته "خرق" مناطق خفض التصعيد في إدلب، من قبل القوات السورية خلال الأيام الأخيرة.

وأضافت المصادر أن تركيا طلبت من السفيرين الروسي أليكسي يرخوف، والإيراني محمد إبراهيم طاهريان فرد، حث الحكومة السورية في دمشق على وقف هذا الخرق.

المصدر: وكالات

أحمد باديان

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