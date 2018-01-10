الدنمارك.. إغلاق محيط السفارة الأمريكية بسبب "جسم مشبوه"
Reuters Scanpix Denmark
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أغلقت الشرطة الدنماركية محيط سفارة الولايات المتحدة في العاصمة كوبنهاغن، اليوم الأربعاء، بعد عثورها على "جسم مشبوه" في محيط السفارة.
وأوضحت صحيفة "أكسبرسن" السويدية، بأن نحو 20 من سيارات الشرطة أحاطت بالسفارة الأمريكية، ووصل خبراء مفرقعات وبدأوا التفتيش في محيط السفارة.
وأكدت الشرطة المحلية أنها طوّقت السفارة بعد عثورها على "جسم مشبوه" بالقرب من السفارة، وتتّخذ الشرطة الدنماركية الإجراءات اللازمة.
ودعت البعثة الدبلوماسية الأمريكية السكان المحليين والزوار لمبنى السفارة إلى تجنب الاقتراب من المنطقة المحيطة بها، وذلك إلى حين انتهاء السلطات من مهامها.
المصدر: إنترفاكس
أحمد باديان
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