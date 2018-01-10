الصين تغيب عن اللقاء الدولي حول كوريا الشمالية في كندا

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء، أن بكين لن تشارك في اللقاء الدولي حول كوريا الشمالية، المزمع عقده في مدينة فانكوفر الكندية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، لو كانغ، في مؤتمر صحفي، إن هذا اللقاء لن يساعد على التخفيف من حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية، لأنه لن يحضره جميع الأطراف المعنية.

وأعرب عن قناعته بأن هذا اللقاء سيؤدي إلى مزيد من الخلافات بين أعضاء المجتمع الدولي، ومن شأنه أن يقوض الجهود المشتركة المبذولة من أجل حل قضية كوريا الشمالية.

واعتبر أن عقد هذا اللقاء نتيجة لنمط التفكير العائد إلى عهد الحرب الباردة.

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هذا، وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قد أعلن أن الولايات المتحدة وكندا ستنظمان يوم 16 يناير/كانون الثاني الجاري لقاء لوزراء خارجية عدد من الدول، بينها كوريا الجنوبية واليابان والهند، لمناقشة فاعلية الضغط على كوريا الشمالية والخطوات الدبلوماسية اللاحقة.

ومن اللافت أنه سيشارك في هذا اللقاء ممثلون عن الدول التي شاركت في العملية العسكرية تحت علم الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية أثناء الحرب الكورية 1950 – 1953.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف