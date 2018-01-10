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باكستان توقف التعاون العسكري والاستخباراتي مع واشنطن

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باكستان توقف التعاون العسكري والاستخباراتي مع واشنطن
Reuters
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قررت باكستان تعليق تعاونها مع الولايات المتحدة في المجال العسكري، وفي مجال عمل أجهزة الاستخبارات.

أفادت بذلك صحيفة Dawn المحلية، نقلا عن وزير الدفاع الباكستاني خورام داستجير خان.

وقال الوزير: "قمنا فعلا بوقف وتعليق التعاون واسع النطاق مع الولايات المتحدة في المجالين العسكري والاستخباراتي".

وذكرت الصحيفة، أن الوزير الباكستاني، أعلن ذلك خلال كلمة له في معهد الدراسات الاستراتيجية في العاصمة إسلام آباد.

وقال خان إن الولايات المتحدة "تتعرض للهزيمة في أفغانستان رغم إنفاق مليارات الدولارات". وأشار الوزير إلى أن واشنطن تحاول استخدام باكستان ككبش فداء لتبرير فشلها العسكري في هناك.

ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله "إن باكستان لا تسعى للحصول على ثمن لقاء ضحاياها، ولكنها تريد أن يتم الاعتراف بذلك".

ومن المعروف أن أكثر ما يثير غضب الجانب الباكستاني هو توجيه الولايات المتحدة ضربات جوية وخاصة بواسطة الطائرات من دون طيار ضد المناطق الحدودية بين أفغانستان وباكستان بحجة ملاحقة الجماعات الإرهابية. ويتسبب ذلك عادة بوقوع ضحايا بين المدنيين الباكستانيين.

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المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين

 

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