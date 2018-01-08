أنقرة تطلق اسم فخر الدين باشا على شارع سفارة الإمارات

أعلنت بلدية أنقرة أنها أطلقت اسم "فخر الدين باشا" على الشارع الذي يقع فيه مقر سفارة الإمارات في العاصمة التركية، نسبة إلى قائد عثماني بات في خضم جدال بين البلدين.

وقال رئيس بلدية المدينة مصطفى تونا في تغريدة كتبها في ختام أول اجتماع للمجلس البلدي للعاصمة هذا العام: "الشارع رقم 613 بات يحمل اسم شارع فخرالدين باشا".

وأضاف رئيس بلدية العاصمة، أن "الجادة التي تحمل الرقم 609" المجاورة لمقر سفارة الإمارات قد تغير اسمها أيضا الاثنين وباتت "جادة المدافع عن المدينة"، في إشارة إلى القائد العثماني نفسه.

وختم رئيس تونا تغريدته أنه "ابتداء من اليوم بات العنوان البريدي لسفارة الإمارات: جادة المدافع عن المدينة - شارع فخر الدين باشا- تهانينا".

وبدأ الجدل حول القائد العثماني الشهر الماضي، عندما أعاد وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان تغريدة تهاجم فخرالدين باشا والي المدينة المنورة خلال الحرب العالمية الأولى في عهد العثمانيين.

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وتبين أن كاتب التغريدة هو طبيب أسنان عراقي مقيم في ألمانيا، اتهم فيها الضابط العثماني بأنه "ارتكب جريمة بحق شعب المدينة وسرق أموال ساكنيها"، كما اتهمه بطرد قسم من السكان إلى سوريا وإسطنبول على متن القطارات.

وأثارت التغريدة التي أعاد الوزير الإماراتي نشرها، غضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي وصف الوزير الإماراتي بأنه "قليل الأدب".

وعلى إثر التغريدة استدعي القائم بالإعمال الإماراتي في أنقرة إلى وزارة الخارجية التركية.

Belediye Meclisimizde Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliği'nin önünde bulunan cadde ve sokak isimlerini değiştirme kararı aldık. Buna göre BAE Büyükelçiliği önündeki 609. caddenin ismini “Medine Müdafii”, 613. Sokağın ismini de “Fahreddin Paşa” olarak değiştirdik. pic.twitter.com/6cALt9J9p7 — Doç. Dr. Mustafa TUNA (@mustafatuna0606) ٨ يناير، ٢٠١٨

وتشهد العلاقة بين أنقرة وأبوظبي توترا خصوصا بسبب وقوف تركيا إلى جانب قطر في النزاع بين البلد الأخير وعدد من دول المنطقة.

المصدر: أ ف ب

هاشم الموسوي