فرنسا تسجل رقما قياسيا في طلبات اللجوء لديها في 2017!

بلغت فرنسا رقما قياسيا جديدا في طلبات اللجوء خلال العام 2017، وتصدر الألبان قائمة طالبي اللجوء رغم ضعف فرص قبول طلباتهم مقارنة بأقرانهم من دول مثل سوريا وأفغانستان.

وقال باسكال برايس مدير مكتب اللاجئين في فرنسا، لتلفزيون "سي. نيوز" الاثنين: "طلبات اللجوء الرسمية زادت 17% لتتجاوز 100 ألف طلب وهو الأعلى على مدى أربعة عقود على الأقل".. "هذا لا يعتبر تدفقا كبيرا، ونحن قادرون على التعامل مع هذا الموقف".

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وكشفت إحصاءات نشرها المكتب الفرنسي أن طلبات اللجوء من الألبان ارتفعت بمعدل 66 % مقارنة بعددها عام 2016، إلا أن معدل قبول الطلبات ضعيف إذ بلغ 6.5 %، في حين بلغت معدلات قبول طلبات السوريين 95 % و85 % للأفغان و59 % للسودانيين.

وبحسب ما ذكر المكتب فإن العدد الجديد لطلبات اللجوء في فرنسا بلغ 110412 طلبا في 2017، بينما وصل 140 ألفا خلال الشهور 9 الأولى من العام ذاته في ألمانيا المجاورة.

المصدر: رويترز

أحمد باديان