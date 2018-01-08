فرقاطة بريطانية تتبع سفنا روسية عبرت القنال الإنجليزي

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن فرقاطة رافقت سفنا روسية عبر القنال الإنجليزي، مضيفة أنّ نشاط البحرية الروسية تزايد قرب مياه المملكة المتحدة في فترة العطلات.

وقالت الوزارة اليوم الاثنين، إنه تم إرسال الفرقاطة "إتش.إم.إس وستمنستر" التابعة للبحرية الملكية لمراقبة أربع سفن روسية عند إبحارها قرب المياه البريطانية، مضيفة أن الفرقاطة ستظل برفقة السفن الحربية الروسية مع توجهها نحو الشمال.

ورجحت الوزارة أن الفرقاطتين الروسيتين "سوبرازيتلني" و"بويكي" وسفينتي الدعم "بارادوكس" و"كولا" عائدة بعد القيام بعمليات في الشرق الأوسط.

وقال سايمون كيلي قائد الفرقاطة البريطانية في بيان: "القنال الإنجليزي شريان حياة للمملكة المتحدة ومن المهم جدا أن تظل أعين إتش.إم.إس وستمنستر والبحرية الملكية مفتوحة على هذا الرابط الاستراتيجي الرئيسي".

وكانت سفينة بريطانية رافقت السفينة الحربية الروسية الجديدة الأميرال "جورشكوف" يوم عيد الميلاد عند إبحارها قرب المياه الإقليمية البريطانية.

المصدر: رويترز

نادر همامي