الاتحاد الأوروبي يوسع عقوباته ضد بيونغ يانغ

وسع مجلس الاتحاد الأوروبي، العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن 2397 لعام 2017، مدرجا بذلك 16 فردا ووزارة الدفاع الكورية الشمالية في قائمة العقوبات.

وأشار المجلس، إلى أنه مع مراعاة العقوبات الجديدة، فقد أصبح مدرجا في قوائم عقوبات الأمم المتحدة، 79 فردا و 54 منظمة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قرّر في الـ16 أكتوبر من العام الماضي، فرض عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية، الأمر الذي وصفته بيونغ يانغ بغير القانوني.

إقرأ المزيد

وذكر المكتب الصحفي لمجلس الاتحاد، أن المدرجين في القائمة ستجمد أصولهم المصرفية في الاتحاد الأوروبي وسيقيد دخولهم إلى الدول الأوروبية.

المصدر: وكالات

إياد قاسم