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متطرفون أوكرانيون يغلقون مدخل دير أرثوذوكسي تاريخي

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متطرفون أوكرانيون يغلقون مدخل دير أرثوذوكسي تاريخي
Reuters Valentyn Ogirenko
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أغلق نحو 30 متطرفا أوكرانيا من منظمة "C14"، بحاجز، مدخل الدير الأرثوذوكسي التاريخي، "كييف بيشيرسك افرا" في العاصمة الأوكرانية كييف، حسبما أفادت وسائل إعلام.

ورفع عدد من المتجمهرين المقنعين، عند مدخل الدير، لافتات كتب عليها: "فلتسقط  في إس بي (جهاز الأمن الفيدرالي الروسي)".

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ونظم الراديكاليون وقفتهم، حسب مصادر، احتجاجا على رفض الدير استقبال جنازة قتلى مشاركين في عملية السلطة الأوكرانية في دونباس، بسبب أن القتلى غير معمدين في كنيسة بطريركية موسكو.

تجدر الإشارة إلى أن متطرفين من منظمة "اللجنة السوداء" الأوكرانية في كييف، هاجموا أمس الأحد، المركز الروسي للعلوم والثقافة، الذي يتناول مسائل التعاون الإنساني.

المصدر: تاس

إياد قاسم

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