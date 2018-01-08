متطرفون أوكرانيون يغلقون مدخل دير أرثوذوكسي تاريخي

أغلق نحو 30 متطرفا أوكرانيا من منظمة "C14"، بحاجز، مدخل الدير الأرثوذوكسي التاريخي، "كييف بيشيرسك افرا" في العاصمة الأوكرانية كييف، حسبما أفادت وسائل إعلام.

ورفع عدد من المتجمهرين المقنعين، عند مدخل الدير، لافتات كتب عليها: "فلتسقط في إس بي (جهاز الأمن الفيدرالي الروسي)".

З Києво-Печерської лаври вийшли близько 25 священнослужителів і почали співати pic.twitter.com/h9da8QtbOO — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 8 января 2018 г.

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ونظم الراديكاليون وقفتهم، حسب مصادر، احتجاجا على رفض الدير استقبال جنازة قتلى مشاركين في عملية السلطة الأوكرانية في دونباس، بسبب أن القتلى غير معمدين في كنيسة بطريركية موسكو.

Учасники акції під Києво-Печерською лаврою запалили фаєри pic.twitter.com/BwgDp2UqFz — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 8 января 2018 г.

До представників праворадикальної організації С14 вийшов настоятель Києво-Печерської лаври — сталися словесні перепалки pic.twitter.com/9VwClUtZmj — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 8 января 2018 г.

Учасники акції під Києво-Печерчькою лаврою били по капоту Range Rover, який намагався проїхати pic.twitter.com/zPLoQQJP1w — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 8 января 2018 г.

تجدر الإشارة إلى أن متطرفين من منظمة "اللجنة السوداء" الأوكرانية في كييف، هاجموا أمس الأحد، المركز الروسي للعلوم والثقافة، الذي يتناول مسائل التعاون الإنساني.

المصدر: تاس

إياد قاسم