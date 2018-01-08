ماي ترفض فكرة استفتاء ثان على استقلال اسكتلندا

أعلن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها كانت تعهدت بتأمين انسحاب بلادها من الاتحاد الأوروبي بكل أجزائها، وأن الوقت غير مناسب لإجراء استفتاء ثان على استقلال اسكتلندا.

ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية للصحفيين اليوم الاثنين:

"لقد كانت رئيسة الوزراء واضحة تماما في تصميمها على التوصل إلى اتفاق (الخروج من الاتحاد الأوروبي)، وسيكون ذلك صفقة جيدة تعمل لمصلحة كافة أنحاء المملكة المتحدة وكذلك للاتحاد الأوروبي".

إقرأ المزيد

وأضاف:"وثانيا، كانت (ماي) واضحة جدا منذ عدة أشهر أن الوقت الحالي غير مناسب لإجراء استفتاء ثان في اسكتلندا".

وكانت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن اتهمت الحكومة البريطانية مطلع الشهر الماضي، بأنها "مدعية وكاذبة وغير كفأة على الإطلاق" في ما يتعلق بمفاوضات بريكست، مشيرة إلى أن "الوضع الراهن يظهر أن اسكتلندا يجب أن تكون مستقلة".

جاء ذلك بعد أن كادت ماي أن تتوصل إلى اتفاق بشأن الحدود الآيرلندية مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إلى أن أعلن الحزب الديمقراطي الوحدوي، شريك المحافظين في الحكومة، معارضته لشروط الاتفاق.

وأضافت ستورجن أن فكرة إجراء استفتاء ثان على بريكست يوما ما "قد يصعب مقاومتها"، لكن الأولوية القصوى هي لإقناع البرلمان البريطاني بالحاجة لإبقاء بريطانيا في السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي.

إقرأ المزيد

وقالت إن "الدرس الحقيقي" لفشل الاتفاق بشأن الحدود الآيرلندية، هو أن اسكتلندا "ستكون دوما تحت رحمة قرارات متهورة تتخذها حكومات المحافظين ما لم تصبح مستقلة.

وتابعت بالقول: "كلما بكّرنا في أخذ زمام مستقبلنا بيدنا هنا في اسكتلندا كان ذلك أفضل".

وصوتت اسكتلندا لصالح البقاء ضمن بريطانيا بنسبة 55 بالمئة خلال استفتاء في 2014، وصوتت بنسبة 62 بالمئة في 2016 مع البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي.

وبحسب آخر الاستطلاعات، فإن التأييد للاستقلال ارتفع إلى 47 بالمئة، فيما ارتفع التأييد للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي إلى 68 بالمئة.

المصدر: وكالات

متري سعيد