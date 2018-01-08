ماذا يكشف جدول عمل ترامب اليومي؟

تسلط معلومات مسربة عن جدول عمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأضواء على خصائص هذا الجدول، والتغيرات التي طرأت عليه في الآونة الأخيرة، بحسب موقع أكسيوس (Axios) الأمريكي.

وأفاد أكسيوس استنادا إلى نسخ من جدول ترامب الشخصي قال إنه اطلع عليها، بأن الرئيس بات يبدأ دوامه في وقت متأخر أكثر مما فعله في بداية ولايته، ويعقد عددا أقل من الاجتماعات، ويقضي وقتا أكثر وهو يشاهد التلفزيون ويكتب تغريدات ويجري مكالمات هاتفية.

ووفقا للوثائق، فإن ترامب يبدأ الدوام في الساعة 11 صباحا، باجتماعات موجزة في شؤون الاستخبارات والأمن القومي. يسبق ذلك ما يسميه الجدول بـ"الوقت المخصص للمسائل الإدارية" في المكتب البيضاوي، وهي الفترة التي يقضيها ترامب عادة، بحسب مصادر للموقع، في القسم السكني بالبيت الأبيض، حيث يشاهد التلفزيون ويجري مكالمات وينشر تغريدات.

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ويستغرق دوام ترامب في المكتب البيضاوي حتى الساعة 18 مساء، ويجري خلال هذه الفترة لقاء أو لقاءين، لكنه يمكث معظم الوقت هذا في غرفة الأكل المجاورة لمكتبه، حيث يجري اتصالات هاتفية ويشاهد التلفزيون.

ولفت أكسيوس، إلى أن دوام ترامب في الأيام الأولى من رئاسته كان يبدأ في وقت أبكر ويستغرق مدة أطول، حيث كان يعتاد إجراء لقاءات عمل أثناء الفطور، وكانت الاجتماعات في شؤون الاستخبارات والأمن القومي تنتهي بحلول الساعة 10.30 صباحا.

العادات القديمة تموت بصعوبة

ويقول المساعدون إن ترامب دائما مشغول بشيء ما - فهو في دوامة النشاط ويريد بعض المساعدين أن يخصص وقتا أكثر للنوم - ولكن جدوله غير منظم وغير منضبط، كما يبدو، فهو عموما ينتهج في شؤون الرئاسة ذات الأسلوب الفضفاض والارتجالي الذي كان يتبعه في إدارة مؤسسة ترامب التجارية لسنوات عديدة.

وردا على ما أورده الموقع، أشارت الناطقة الصحفية للبيت الأبيض سارة ساندرز إلى أن "الدوام في الصباح هو "مزيج من الوقت" الذي يقضيه الرئيس في الإقامة وفي المكتب البيضاوي، "لكنه دائما يعقد لقاءات مع الموظفين وأعضاء الكونغرس وأعضاء حكومته والقادة الأجانب خلال هذا الوقت"، مضيفة أن "الرئيس هو من أكثر الناس اجتهادا في العمل الذين عرفتهم في حياتي".

يذكر أن الرئيس الأسبق جورج بوش، كان يحضر عادة إلى المكتب البيضاوي في الساعة 6:45 صباحا، بينما كان باراك أوباما، سلف ترامب، يبدأ دوامه عادة في وقت مبكر أيضا، بين 9 و 10 صباحا.

المصدر: axios.com

متري سعيد