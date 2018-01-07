مطالبات بتحديد فترة المستشار الألماني بولايتين فقط

دعا نائب رئيس البرلمان الألماني توماس أوبرمان، اليوم الأحد، إلى تحديد ولاية منصب المستشار الألماني، بولايتين تشريعيتين.

وقال أوبرمان في تصريحات لصحيفة "دي فيلت" الألمانية: "المستشارية المهمة الأصعب في ألمانيا بفارق شاسع عن بقية المهام".. "يجب تحديد فترة تولي منصب المستشار بولايتين تشريعيتين كحد أقصى".

وأضاف أوبرمان: "كما يجب زيادة مدة الولاية التشريعية الواحدة من 4 سنوات حاليا إلى 5 سنوات"، وبالتالي تكون الفترة القصوى لتولي منصب المستشار، وفق مقترح أوبرمان، 10 سنوات.

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واعتبر أن مقترحه "تتطلبه الديمقراطية"، متمنيا أن تجد المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال فترة ولايتها التشريعية الحالية، "اللحظة المناسبة التي تتخلى فيها عن منصبها".

يذكر أن ميركل، زعيمة الاتحاد المسيحي الألماني منذ عام 2005، قادت الحكومة خلال 3 دورات تشريعية، وتخوض حاليا محادثات مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لتشكيل حكومة جديدة تمكنها من البقاء في منصبها لولاية رابعة تنتهي في 2021.

المصدر: الأناضول

أحمد باديان