"أديداس" تتعاطف مع "إمبراطورية بوتين"

قال رئيس شركة Adidas، كاسبر رورستد، إن اللوم على عداء موسكو مع الغرب، لا يقع فقط على روسيا، مؤكدا ضرورة إيجاد طريقة للتخلص من التوتر في العلاقات والاقتراب من روسيا.

وأكد رورستد، في مقابلة مع صحيفة Frankfurter Allgemeine الألمانية، أنه يدعو إلى تغيير في السياسة في العلاقات مع روسيا، مشيرا إلى أنه لا ينادي "بالترحيب بكل قرار من قرارات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لكن سنوات العداء ليست في مصلحة أوروبا".

وقال رئيس الشركة: "يجب أن نجد وسيلة لحل العلاقات المتوترة مع روسيا.. (لكن) مخطئ كل من يعتقد بأن العقوبات التي نفرضها على روسيا خسارة لها وحدها.. الغرب أيضا فقد بسببها الكثير من فرص العمل"، مؤكدا أن "السياسة تفضل فقط الصمت حول هذا التأثير ".

ولذلك، أكد أنه يؤيد إقامة نظام في العلاقات مع روسيا، مضيفا: "لا يمكننا التعامل مع بعضنا البعض بهذا الشكل لسنوات".

قبل عشر سنوات، قال فلاديمير بوتين إننا بحاجة إلى سوق حرة من البرتغال إلى موسكو. ليس من الضروري الترحيب بكل ما يفعله الرئيس بوتين، ولكن من مصلحة أوروبا تحقيق التقارب مع روسيا.

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وعلى خلفية العديد من الأزمات والنزاعات، وجه رورستد، من خلال الصحيفة، نصيحة للسياسيين الأوروبيين، للعثور على حلفاء بدلا من البحث عن الخلافات مع الجميع على هذا الكوكب، حسبما ذكرت الصحيفة الألمانية.

وفي الوقت نفسه، يعبر رورستيد صراحة عن تعاطفه مع "إمبراطورية بوتين"، قائلا: "لقد عرفت روسيا لسنوات عديدة، أشعر بعلاقة القرابة معها: أحب البلد، وأنا أحب الناس هناك، وأعتقد أن الروس أقرب إلى أوروبا من غيرهم من حيث الثقافة".

ووفقا لرئيس Adidas، فإن كأس العالم في روسيا سيكون حدثا كبيرا، مضيفا أن هذا الحدث سوف يسير بالتأكيد على ما يرام، "سوف نرى بطولة العالم منظمة تنظيما جيدا للغاية في روسيا.. أثق تماما بالقدرات التنظيمية لدى الجانب الروسي".

المصدر: Frankfurter Allgemeine Zeitung

إياد قاسم