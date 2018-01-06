يلدريم: لا نرحب بأي تدخل خارجي لزعزعة استقرار إيران

اعتبر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، السبت، أن استقرار إيران مهم بالنسبة لبلاده، داعيا الشعب الإيراني إلى اليقظة ضد ما سماه بـ"المؤامرات التي تحاك ضده".

وقال يلدريم في كلمة خلال مشاركته في المؤتمر العام السادس لحزب "العدالة والتنمية"(الحاكم)، في ولاية "قرشهير": "لا نرحب ولا نعتبر من الصائب على الإطلاق التدخل الخارجي لزعزعة استقرار إيران، لذا ننتظر عودة الاستقرار إلى جارتنا (إيران) بأقرب وقت".

وأضاف يلدريم: "بعض البلدان تهوى التدخل في شؤون غيرها، والآن تحاول الإيقاع بإيران، وافتعال مشاكل جديدة في المنطقة، غير مكتفية بتقويض استقرار بلدان في منطقتنا".

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وتابع يلدريم: "لا نريد أن يشتعل أي مكان من منطقتنا، ولو حصل أمر كهذا فإن أفئدتنا ستنفطر.. وللأسف سيئو النية يطمعون في بقعتنا الجغرافية".

يذكر أن عدة مدن إيرانية شهدت في الـ28 من الشهر الماضي، احتجاجات شعبية واسعة ضد سياسة الحكومة، وغلاء الأسعار، وطالبت بتنحي الرئيس روحاني وإجراء إصلاحات وتحسين الاقتصاد، وقتل خلالها العشرات واعتقل المئات.

المصدر: الأناضول

أحمد باديان