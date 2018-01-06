بحارة أوكرانيون علقوا في سوريا يعودون إلى وطنهم

قالت السفارة الأوكرانية لدى بيروت، إن 10 بحارة أوكرانيين علقوا في أحد الموانئ السورية، بسبب اعتقال السفينة التركية التي كانوا على متنها، هم الآن في طريقهم إلى أوكرانيا.

وذكرت السفارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أنها كانت على اتصال مع البحارة وقبطان السفينة وإدارتها، ومع السلطات السورية في آن واحد، من خلال قنصل أوكرانيا الفخري في دمشق، وذلك فور تلقي أول اتصال يطلب المساعدة من قبل ذوي البحارة في أوكرانيا.

وأضافت السفارة أن القسم القنصلي توصل لاتفاق مع الجانب السوري على أن يعيدوا جوازات سفر البحارة المحتجزين إليهم، ومنحهم تأشيرة عبور الأراضي السورية، من أجل نقلهم إلى لبنان لإعادتهم إلى أوكرانيا عبر مطار بيروت.

المصدر: موقع السفارة الأوكرانية في لبنان

علي الخطايبة