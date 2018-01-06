محاولة جديدة لفك لغز الطائرة الماليزية المفقودة

قالت مجموعة دعم تابعة لشركة الخطوط الجوية الماليزية، إن ماليزيا ستسمح لشركة مقرها الولايات المتحدة باستئناف عملية البحث عن طائرة مفقودة وسط ظروف غامضة منذ عام 2014.

وكانت الطائرة قد اختفت في رحلتها رقم 370 MH أثناء طيرانها من كوالالمبور إلى بكين في مارس/آذار عام 2014، وعلى متنها 239 شخصا. وأوقفت أستراليا والصين وماليزيا عملية بحث غير مثمرة في يناير/كانون الثاني الماضي.

وجاء في رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلها مركز دعم عائلات ضحايا الرحلة 370 MH أمس الجمعة إلى عائلات الضحايا، أن الحكومة قبلت عرضا من شركة (أوشن إنفينيتي) لاستئناف البحث، على ألا تتقاضى الشركة مقابلا ماديا إلا في حال العثور على الطائرة.

ورفض متحدث باسم الحكومة تأكيد إرسال رسالة بالبريد الإلكتروني إلى عائلات الضحايا، لكنه قال إنه سيجري قريبا إعلان تفاصيل الاتفاق.

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وقالت الشركة الأربعاء، إنها حركت سفينة إلى مسافة أقرب من إحدى مناطق البحث المحتملة. وأوضحت بيانات ملاحة تابعة لوكالة رويترز، أن السفينة غادرت دربان بجنوب إفريقيا الثلاثاء في طريقها إلى بيرث بأستراليا.

وأمكن العثور على أجزاء من حطام طائرة في جزر بالمحيط الهندي وعلى ساحل إفريقيا الشرقي، وتأكد أن ثلاثة على الأقل تخص الطائرة المفقودة.

المصدر: رويترز

متري سعيد