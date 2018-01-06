"ميغ-35" تجتاز الاختبارات

كشف مصدر عسكري مطلع عن اجتياز مقاتلة "ميغ-35" الاختبارات الفنية، وجاهزيتها للخضوع للاختبارات الحكومية والإجراءات الرسمية الأخيرة قبل دخولها الخدمة في الجيش الروسي مطلع 2019.

ميغ-35"، مقاتلة من الجيل "4++"، ولا تزال قيد الاختبار، ومن المقرر حصول القوات الجوية الفضائية الروسية على 30 واحدة منها قبل حلول العام 2020.

رادار "ميغ-35"، يكفل لها العمل في أصعب الظروف الجوية وتحت وطأة التشويش الإلكتروني النشط، فضلا عن تفوقه الكبير على الرادارات الأجنبية المنافسة من حيث المواصفات التكتيكية والفنية.

وفي تعليق على هذا الرادار ومواصفاته، أشار إيغور ناسينكوف النائب الأول للمدير العام لـ"المؤسسة الروسية للتكنولوجيا الإلكترونية" في حديث سابق إلى أن "صفيف المسح الإلكتروني النشط المزود به هذا الرادار يتيح له رصد الأهداف على مسافة 160 كم والعمل في صيغة "جو- جو"، و"جو- أرض" في آن واحد، والتعرف على الأهداف وتصنيفها منفردة أو مجتمعة.

وأضاف ناسينكوف أن هذا الرادار يتيح للمقاتلة التي تحمله كذلك، مهاجمة بضعة أهداف مجتمعة وضربها بوسائل التدمير عالية الدقة، وإرسال بيانات تكتيكية عن سير القتال إلى باقي الطائرات الصديقة وصد التشويش الإلكتروني المعادي عنها.

وفيما يختبر الطيارون الروس النماذج الأولى من مقاتلة "ميغ-35"، تحافظ هذه المقاتلة على هيبتها وموقعها بين أفضل مقاتلات العالم، وتحظى باحترام خاص لها وأدائها بين طياري بلدان الأطلسي، ولاسيما بين طياري الدول الأعضاء الجدد في الناتو.

إقرأ المزيد

أحد الطيارين البولنديين، أدهش الجمهور والخبراء خلال أحد المعارض الجوية في ألمانيا مؤخرا بعرض مثير على متن "ميغ-29"، وسجل تحليقا بهلوانيا يستحيل تنفيذه على الطائرات الثقيلة، بل يصعب على الطائرات الخفيفة وطائرات التدريب.

المصدر: RT

صفوان أبو حلا