إيران تحتج على "تحريض الإعلام البريطاني على العنف"

وجهت سفارة إيران في لندن رسالة إلى هيئة الإشراف العليا على وسائل الإعلام في بريطانيا (اوفكوم)، احتجاجا على قيام بعض وسائل الإعلام بالتحريض خلال الاحتجاجات في إيران.

وقال مصدر مطلع في السفارة الإيرانية في بريطانيا: "الرسالة أشارت إلى أن بعض وسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية والتي توجد في بريطانيا، بذلت مساعي حثيثة مؤخرا لتحريض المحتجين في إيران على ارتكاب أعمال الشغب والاشتباكات المسلحة.

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كما طلبت الرسالة من "أوفكوم" (هيئة الإشراف على البث التلفزيوني البريطانية المستقلة) اتخاذ إجراءات لازمة من أجل "إيقاف الزوبعة الإعلامية السقيمة لهذه القنوات بهدف صون العمل الإعلامي المهني".

يذكر أن إيران تشهد منذ 28 ديسمبر الماضي، موجة من الاضطرابات والاحتجاجات المناهضة للحكومة، أسفرت عن مقتل أكثر من 20 شخصا واعتقال المئات.

المصدر:وكالات

متري سعيد