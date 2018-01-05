مجلس الأمن يعقد جلسة مشاورات مغلقة قبيل جلسته المخصصة لبحث الوضع في إيران

أعلن مجلس الأمن الدولي عقد جلسة مشاورات مغلقة، بناء على مبادرة من روسيا، قبل الاجتماع حول الوضع في إيران.

وأكدت البعثة الدائمة للاتحاد الروسي عقد مشاورات لمجلس الأمن الدولي "لمناقشة المبادرة الأمريكية"، عشية اجتماع مجلس الأمن بشأن الاحتجاجات في إيران.

من جهتها أشارت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، إلى خطورة الوضع في البلاد الذي قد ينزلق إلى سيناريو يشبه الأزمة السورية.

المصدر: وكالات

هاشم الموسوي