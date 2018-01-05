موسكو: تصريحات "الأمن والتعاون في أوروبا" بخصوص الصحفيين الروس غير كافية

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن التصريحات الصادرة عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بخصوص الصحفيين الروس في لاتفيا، لم تعد كافية، داعية إلى خطوات محددة في هذا الاتجاه.

وردت الوزارة معلقة على منشور على صفحة ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، المعني بحرية الإعلام، أليرم ديزير، في موقع تويتر، بأن موسكو تأمل أن يتخذ، ممثل المنظمة، المعني بحرية الإعلام، تدابير محددة في إطار ولايته لتغيير موقف سلطات لاتفيا تجاه الصحفيين الروس.

وكان ديزير، علق على إبعاد السلطات في لاتفيا للصحفيين الروسيين، العاملين في قناتي "تي في تسنتر" ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الروسية، أناتولي كورلايف وأولغا كورلايفا، عن أراضيها.

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وجرى ترحيل كورلايف في الـ3 من يناير، والسبب هو إدراجه في قائمة الأشخاص الذين يحظر عليهم دخول أراضي الجمهورية إلى أجل غير مسمى، وقد احتجزت زوجته كورلايفا في الـ4 من يناير، التي وفقا لدائرة حرس الحدود في لاتفيا أيضا أدرجت في قائمة الأشخاص الذين يحظر عليهم دخول الجمهورية.

وكان ديزير، أعرب في وقت سابق من اليوم الجمعة، في رسالة عبر تغريدة في تويتر، إلى سلطات لاتفيا، عن قلقه إزاء طرد الصحفيين الروس من البلاد.

المصدر: تاس

إياد قاسم