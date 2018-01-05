استعادة أغلى قنينة فودكا في العالم

أعلنت شرطة كوبنهاغن على موقعها الرسمي في "تويتر" أنها عثرت على زجاجة الفودكا الأغلى في العالم، التي سرقت من خزانة مشروبات مطعم في العاصمة الدنماركية.

وقالت الشرطة إنها عثرت على الزجاجة سليمة وسوف يتم التحقيق في ملابسات سرقتها.

Flasken nu i politiets varetægt, den er umiddelbart intakt og vil blive undersøgt #politidkhttps://t.co/2jN49GTRaq — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) ٥ يناير، ٢٠١٨

بدوره قال مستأجر القنينة بريان إينغبرغ، في تصريح لوسائل إعلام دنماركية: "الزجاجة عُثر عليها في موقع بناء، لسوء الحظ كانت فارغة".. "أنا سعيد للغاية بالعثور عليها، وسأملأها مجددا بالفودكا الروسية".

Police in Denmark investigating after "world’s most expensive bottle of vodka" - worth an estimated $1.3 million - stolen from Copenhagen bar. https://t.co/m4CRHcqnPwpic.twitter.com/T9xW2DlQq2 — ABC News (@ABC) ٥ يناير، ٢٠١٨

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وكان لصّ مجهول تسلل الأربعاء الماضي، إلى خزانة للمشروبات يملكها بريان إينغبرغ في كوبنهاغن، وسرق منها قنينة الفودكا المرصعة بالذهب والماس التي تبلغ قيمتها 1.3 مليون دولار أمريكي، واستعارها براين لعرضها في معرض للمقتنيات النادرة.

وتقول شركة "روسو بالتيك" لصناعة السيارات الفخمة، إنها صنعت قنينة الفودكا ااحتفالا بالذكرى المئوية لتأسيس مصنع الشركة.

المصدر: نوفوستي

أحمد باديان