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استعادة أغلى قنينة فودكا في العالم

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استعادة أغلى قنينة فودكا في العالم
Reuters Scanpix Denmark
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أعلنت شرطة كوبنهاغن على موقعها الرسمي في "تويتر" أنها عثرت على زجاجة الفودكا الأغلى في العالم، التي سرقت من خزانة مشروبات مطعم في العاصمة الدنماركية.

وقالت الشرطة إنها عثرت على الزجاجة سليمة وسوف يتم التحقيق في ملابسات سرقتها.

بدوره قال مستأجر القنينة بريان إينغبرغ، في تصريح لوسائل إعلام دنماركية: "الزجاجة عُثر عليها في موقع بناء، لسوء الحظ كانت فارغة".. "أنا سعيد للغاية بالعثور عليها، وسأملأها مجددا بالفودكا الروسية".

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وكان لصّ مجهول تسلل الأربعاء الماضي، إلى خزانة للمشروبات يملكها بريان إينغبرغ في كوبنهاغن، وسرق منها قنينة الفودكا المرصعة بالذهب والماس التي تبلغ قيمتها 1.3 مليون دولار أمريكي، واستعارها براين لعرضها في معرض للمقتنيات النادرة.

وتقول شركة "روسو بالتيك" لصناعة السيارات الفخمة، إنها صنعت قنينة الفودكا ااحتفالا بالذكرى المئوية لتأسيس مصنع الشركة.

المصدر: نوفوستي

أحمد باديان

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