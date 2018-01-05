ترامب يدعو لتغيير نظام التصويت في الانتخابات الأمريكية

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعديل النظام الانتخابي في البلاد، حتى لا يسمح للناخب بالمشاركة في الاقتراع إلا بعد إظهار بطاقة هوية.

وقال ترامب في تغريدة أمس الخميس:

كأمريكيين، أنتم مضطرون على إظهار بطاقة هوية، وأحيانا في شكل قوي ودقيق جدا، للقيام بأي شيء تقريبا... إلا عندما يتعلق الأمر بالشيء الأكثر أهمية، وهو التصويت للناس الذين يديرون شؤون بلدكم. طالبوا بإدخال بطاقات هوية الناخبين! دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي

As Americans, you need identification, sometimes in a very strong and accurate form, for almost everything you do.....except when it comes to the most important thing, VOTING for the people that run your country. Push hard for Voter Identification! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2018

دعوة ترامب هذه جاءت بعد أن قرر الأربعاء حل لجنة رئاسية مكلفة بالنظر في مزاعم حدوث تزوير بانتخابات العام 2016، على خلفية رفض ولايات كثيرة تزويدها بالبيانات المطلوبة.

وأشار ترامب إلى أن معظم الولايات "الرافضة" تخضع لإدارة الحزب الديمقراطي، مضيفا أنها بذلت قصارى جهدها كي لا ترى اللجنة نتائج التصويت والتسجيلات الخاصة بأساليب الاقتراع.

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ووفقا لترامب، فإن كثيرا من الأصوات أدلي بها بشكل غير قانوني في ظل النظام الحالي "الفاسد"، وأن تصويب الوضع يتطلب إلزام الناخبين بإظهار بطاقة هوية عند التصويت، ما سيسهل تحديد عدد المقترعين وعملية فرز الأصوات.

يذكر أن مسائل تنظيم الاقتراع في الولايات المتحدة تقع ضمن صلاحيات السلطات المحلية، وفي حوالي 20 ولاية لا يطلب القانون إثبات الهوية للمشاركة في التصويت.

وكان ترامب قد فاز بالانتخابات الرئاسية عان 2016 بعد حصوله على أكثرية أصوات المجمع الانتخابي، على الرغم من أن منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون تفوقت عليه بالتصويت الشعبي، إذ حازت على حوالي ثلاثة ملايين صوت أكثر منه، وهو ما اعتبره مراقبون السبب وراء ترويج ترامب لفكرة التزوير في الأصوات كي يحرم منافسته فوزها الرمزي عليه.

المصدر: وكالات

متري سعيد