واشنطن: سنحاسب مرتكبي العنف ضد المتظاهرين الإيرانيين

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن لدى واشنطن "سلطات واسعة" لمحاسبة من يرتكبون أعمال عنف أو رقابة أو سرقة ضد المتظاهرين الإيرانيين.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فقد قالت الوزارة في بيان، إنها تدين بـ"أقوى العبارات الممكنة" القتل والاعتقالات المتعلقة بالاحتجاجات الإيرانية، مضيفة: "نقول لضحايا النظام: نحن لن ننسى ذلك".

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تجدر الإشارة إلى أن مايكل بنس نائب الرئيس الأمريكي، كان قد قال في وقت سابق إن الإدارة الأمريكية، ستواصل دعم المتظاهرين الذين يسعون إلى الحرية، وتطالب قادة إيران بالتوقف عن اتخاذ إجراءات خطيرة ومزعزعة للاستقرار في بلادهم كما يفعلون في الخارج، حسب تعبيره.

وتشهد الأراضي الإيرانية، احتجاجات منذ الـ28 من الشهر الماضي، على غلاء الأسعار والبطالة، راح ضحيتها 20 شخصا باشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، فيما أوقف الأمن 450 متظاهرا حسب مصادر رسمية.

المصدر: رويترز

إياد قاسم