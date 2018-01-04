رئيسة وزراء بريطانيا تعتذر

اعتذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن خلل في عمل النظام الصحي الوطني " NHS".

وذكرت أن الخلل تسبب بحدوث زيادة حادة، وصلت إلى نصف ساعة، في فترة انتظار المرضى الذين ينقلهم الإسعاف في قسم الاستقبال.

وتفيد البيانات الرسمية بأنه خلال الأسبوع الأخير من عام 2017، اضطر 16.9 ألف شخص من المرضى الذين نقلتهم خدمة الإسعاف في إنجلترا للانتظار أكثر من نصف ساعة وهو أكثر بنسبة 40% مما كان عليه الحال قبل أسبوع من ذلك.

وحدث التأخير المذكور بسبب النقص في الكادر الطبي المخصص لاستقبال مرضى الإسعاف في المستشفيات.

وقبل ذلك أعلنت إدارة النظام الصحي الوطني NHS عن تأجيل عشرات الآلاف من العمليات غير المستعجلة المقررة ونقلها إلى شهر يناير وذلك لنفس السبب- نقص الكوادر في المستشفيات.

وقالت تيريزا ماي لدى زيارتها لمستشفى في سري (Surrey): "أعلم أن ذلك صعب وأعرف أن كل ذلك يثير انزعاج وقلق المواطنين.. أرجو المعذرة.. وشكرا لكم جميعا (طواقم المستشفيات الطبية) على جهودكم".

ونشر ديوان الحكومة البريطانية مقتطفات من كلمة ماي، وذكر أنها قضت هناك حوالي ساعة والتقت مع النزلاء ومع الأطباء والكادر الطبي.

وخلال اللقاء ذكرت ماي أن المستشفيات كانت ممتلئة بنسبة 99.8% خلال ليلة رأس السنة وفي مساء اليوم الذي سبق ذلك.

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تجدر الإشارة إلى أنه يجري النظر في بريطانيا منذ عدة سنوات في موضوع إكمال النقص في تمويل منظومة الرعاية الصحية المجانية للمواطنين التي تعاني من عجز في ميزانيتها.

المصدر: نوفوستي

إدوارد سافين