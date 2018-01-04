آبي: سنعمل مع المجتمع الدولي لحل قضايا كوريا الشمالية

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن كوريا الشمالية تواصل استفزازات "غير مقبولة على الإطلاق" وأكد أنه سيعمل مع المجتمع الدولي للتصدي لتطوير بيونغ يانغ برامجها النووية والصاروخية.

وقال آبي خلال مؤتمر صحفي اليوم بمناسبة العام الجديد "ليس من قبيل المبالغة القول إن الأجواء الأمنية المحيطة باليابان هي الأشد حدة منذ الحرب العالمية الثانية".

وأضاف آبي "بزيادة الضغط على كوريا الشمالية مع المجتمع الدولي أعتزم أن أبذل أقصى ما في وسعي لحل قضايا كوريا الشمالية المتعلقة بالبرامج النووية والصاروخية والخطف".

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وكان آبي قد صرح في السابق بأنه حان الوقت لممارسة "أكبر ضغوطات ممكنة على كوريا الشمالية"، وأن بلاده تدعم الموقف الأمريكي بأن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة من أجل حل قضية كوريا الشمالية.

تجدر الإشارة إلى أن الأوضاع حول شبه الجزيرة الكورية أصبحت في العام المنتهي قاب قوسين من نزاع مسلح في ظل تجارب بيونغ يانغ النووية والصاروخية الناجحة، وتبادلها تهديدات نارية مع الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله