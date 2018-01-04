سباق مظاهرات مؤيدة ومناهضة في إيران

شهد عدد من المدن الإيرانية مظاهرات مؤيدة للسلطة ومناهضة لأعمال الشغب، في حين أفاد مراسلنا بانخفاض وتيرة الاحتجاجات في البلاد ليلة الأربعاء مقارنة بالأيام السابقة.

وبث التلفزيون الإيراني الرسمي صورا للمظاهرات المؤيدة خرجت اليوم في كل من مشهد وشيراز وأردبيل ومدن أخرى.

وعلت هتافات "نحن جميعا خلف المرشد" الأعلى آية الله علي خامنئي.

وهتف المتظاهرون "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل" و"الموت للمنافقين"، وهي التسمية التي تطلقها السلطات على منظمة مجاهدي خلق المعارضة المحظورة.

وتظاهر عشرات آلاف الأشخاص أمس الأربعاء في نحو 20 مدينة في المحافظات، دعما للنظام ودانوا أعمال العنف.

وفي آخر تطورات على صعيد الاحتجاجات، أعلنت وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية عن إلقاء القبض على ما وصفتها بالمجموعة الإرهابية، التي كانت تخطط لتنفيذ عمليات تفجير وقتل داخل البلاد لأجل دعم الاحتجاجات واستمرارها.

بدورها، أفادت وكالة فارس بأنه تم القضاء على مجموعة مسلحة في مدينة بيرانشهر غرب البلاد، خلال مواجهات اعتُقل فيها أحد عناصرها، وهي امرأة قروية أطلقت النار على ثلاثة عناصر من قوات الأمن وقتلتهم.

كما اعتقلت السلطات 3 أشخاص في مدينة أردبيل بتهمة إثارة الشغب.

وكانت مظاهرة مناهضة للنظام ومنددة بالأوضاع الاقتصادية قد خرجت أمس في مدينة خرم شهر بمحافظة لورستان غرب البلاد، حيث انضمت بعض قوى الشرطة لصفوف المتظاهرين، وفقا لمواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مدينة دزفول جنوب إيران ردد المتظاهرون: "سيد علي اخجل من نفسك وارحل"، في حين هتف محتجون في مدينة نوشهر شمال البلاد: "الموت للديكتاتور".

هذا ولوحظ انخفاض وتيرة الاحتجاجات الليلة الماضية، ولم ينشر أي فيديو جديد لاحتجاجات في العاصمة طهران.

المصدر: RT + وكالات + مواقع التواصل الاجتماعي

متري سعيد