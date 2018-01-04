هايلي وداعمو "قرار القدس" في "حفلة استثنائية"

أحيت نيكي هايلي المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة الأربعاء حفلا ساهرا لمندوبي الدول المؤيدة لواشنطن خلال تصويت الجمعية العامة على إدانة قرار واشنطن اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

ونشرت هايلي على "تويتر" تحت عنوان "سهرة استثنائية للأصدقاء"، مجموعة من الصور التي تظهر فيها محاطة بمندوبي ومندوبات البلدان التي تضامنت مع واشنطن في قرارها نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس واعتبار الأخيرة "عاصمة لإسرائيل".

RT @usun: “It’s easy for friends to be with you in the good times, but it’s the friends who are with you during the challenging times that will never be forgotten. Thank you to the 64.” pic.twitter.com/FiyIYuL3bS — Nikki Haley (@nikkihaley) January 4, 2018

وفي التغريدة التي أرفقتها بصورها هي والأصدقاء، كتبت هايلي: "من السهل على الأصدقاء اللقاء في الأوقات العادية، لكننا لن ننسى أبدا الأصدقاء الذين وقفوا إلى جانبنا، ونعرب عن شكرنا لـ64 دولة" عارضت، أو امتنعت عن التصويت، أو تغيبت عن جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي بحثت قرار واشنطن تجاه القدس.

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وسبق للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 بلدا، وأدانت قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للـ21 من الشهر الماضي تجاه القدس، بعد أيام على استخدام واشنطن حق النقض في مجلس الأمن وإحباطها قرارا أمميا يرفض المساس بالقدس وتمييع صفتها.

قرار الجمعية العامة الذي أدان واشنطن، حظي بتأييد 128 بلدا بينها حلفاء تقليديون لواشنطن كفرنسا وبريطانيا، فيما صوتت تسع دول تقدمتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضده، وامتنعت 35 دولة بينها كندا والمكسيك وبولندا والمجر عن التصويت وتغيب ممثلو 21 بلدا عن الجلسة.

A great night of friends... pic.twitter.com/4x4o9jMgvQ — Nikki Haley (@nikkihaley) January 4, 2018

واشنطن، وفي تأويلها لقرار الجمعية العامة المدين، تعتبر أن الدول التي تغيبت عن التصويت أو امتنعت عنه، "مؤيدة ضمنا للولايات المتحدة" في قرارها تجاه القدس، ما يعني حسب التفسير الأمريكي "تأييد" 64 بلدا لقرار واشنطن.

المصدر: وكالات

صفوان أبو حلا