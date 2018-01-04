ترامب يحل لجنة مكلفة ببحث مزاعم تزوير الانتخابات

قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب أصدر أمرا تنفيذيا بحل لجنة رئاسية مكلفة بالنظر في مزاعم حدوث تزوير بانتخابات العام 2016، وذلك بعدما رفضت ولايات كثيرة تزويدها بالبيانات.

وقال ترامب في بيان أمس الأربعاء: "بدلا من الدخول في معارك قانونية لا نهاية لها على حساب دافع الضرائب، وقعت اليوم أمرا تنفيذيا بحل اللجنة، وطلبت من وزارة الأمن الداخلي مراجعة تلك القضايا وتحديد الإجراءات التالية".

وتشكلت اللجنة، التي يقودها نائب الرئيس مايك بنيس، في مايو من العام الماضي للنظر في مزاعم تزوير الانتخابات، لكنها واجهت مقاومة في كثير من الولايات.

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وذكر قاض اتحادي في واشنطن في نوفمبر الماضي، أن اللجنة هيئة استشارية لا تملك سلطة قانونية لإرغام الولايات على تسليم ما لديها من بيانات.

وقال ترامب، وهو جمهوري، إن التزوير ربما كان السبب في حصده عددا من الأصوات الشعبية في الانتخابات أقل من منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون بواقع نحو ثلاثة ملايين صوت.

المصدر: رويترز

متري سعيد