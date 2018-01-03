ماكرون: تصريحات الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل حول احتجاجات إيران قد تقودنا إلى حرب

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إن نبرة التصريحات التي تصدر عن الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية حول إيران "تكاد تدفعنا" إلى الحرب.

وفي رسالة تهنئة وجهها ماكرون إلى وسائل الإعلام بمناسبة حلول العام الجديد، وبثتها قناة "فرانس 24"، أشار الرئيس الفرنسي إلى أهمية الحفاظ على الحوار مع طهران.

كما أكد ماكرون استعداده لزيارة إيران بشرط عودة الهدوء إلى هذا البلد وضمان مراعاة حريات مواطنيه.

المصدر: رويترز

قدري يوسف