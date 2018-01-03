تسنيم: توقيف أوروبي مدرّب على "إثارة الاضطرابات" في إيران
tasnimnews.com
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أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بإلقاء القبض على شخص من دولة أوروبية، اليوم الأربعاء، أثناء اضطرابات في مدينة بروجدر غرب إيران.
ونقلت الوكالة عن حميد رضا بو الحسني، رئيس هيئة قضاء بروجرد قوله: "ألقي القبض على مواطن أوروبي في الأحداث الأخيرة في بروجرد".
وأضاف بو الحسني أن المقبوض عليه دٌرِب من قبل وكالات التجسّس في أوروبا للذهاب إلى بروجرد لإثارة الاضطراب هناك.
المصدر: تسنيم
قدري يوسف
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