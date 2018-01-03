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الكنيست يوافق بالقراءة الأولية على مشروع قانون يسمح بإعدام فلسطينيين نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية

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الكنيست يوافق بالقراءة الأولية على مشروع قانون يسمح بإعدام فلسطينيين نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية
Reuters Ammar Awad
جلسة للكنيست الإسرائيلي
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وافق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولية، على مشروع قانون يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام بحق فلسطينيين نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

وحصل مشروع القانون الذي أعده حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، على تأييد 51 نائبا في الكنيست مقابل معارضة 49 نائبا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يدعم تمرير المشروع، قبل بدء التصويت: "من يمسك بالسكين ويقتل ويضحك يستحق الموت لا الحياة".

ويحق للمحاكم العسكرية الإسرائيلية تطبيق عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين المدانين بتهمة الإرهاب شرط أن يتخذ مجلس القضاة القرار بالإجماع.

وقدّم مشروع القانون للكنيست بالرغم من اعتراض حزب "الليكود" الحاكم.

كما عرض مشروع القانون وزير الطاقة يوفال شتاينيتز، الذي قال خلال اجتماع حكومي بحث المشروع : "إنه الشيء الأسوأ الذي تستطيع إسرائيل القيام به لنفسها.. لأن الضرر الذي سيلحقه (القانون) هائل وسيخدم مصالح أعدائنا".

وفي حال تجاوز المقترح مراحل التصويت الثلاث في الكنيست سيتم اعتماده نهائيا ليصبح قانونا.

المصدر: صحيفة "يديعوت أحرنوت"

إينا أسالخانوفا

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