الجيش الإسرائيلي: إطلاق ثلاث قذائف من غزة باتجاه إسرائيل

أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأن قذيفة صاروخية ثالثة أطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الجيش، في سلسلة تغريدات على صفحته في تويتر، إن قذيفتين تم إطلاقهما من القطاع باتجاه إسرائيل خلال عدة ساعات، مشيرا إلى أن القذيفة الثانية لم يعثر عليها بعد في الأراضي الإسرائيلية.

Moments ago, a third rocket was launched from the Gaza Strip at Israeli territory — IDF (@IDFSpokesperson) ٣ يناير، ٢٠١٨

Moments ago, an additional rocket was launched from the Gaza Strip at Israel, and was not yet identified in Israeli territory — IDF (@IDFSpokesperson) ٣ يناير، ٢٠١٨

Moments ago, a rocket was launched from the Gaza Strip at Israeli territory — IDF (@IDFSpokesperson) ٣ يناير، ٢٠١٨

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وفي 1 يناير/كانون الثاني، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة، وسقطت في باحة إحدى المجمعات الإسرائيلية في منطقة النقب، ولم تخلّف إصابات أو أضرار.

وكانت قذيفة صاروخية سقطت في وقت سابق من اليوم نفسه، بالقرب من الجدار الحدودي من قطاع غزة، دون أن تخلف إصابات أو أضرار أيضا.

واستؤنفت عمليات إطلاق قذائف صاروخية من غزة على إسرائيل بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 ديسمبر/كانون الأول، عن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل ووجه ببدء عملية نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى هناك.

المصدر: وكالات

قدري يوسف