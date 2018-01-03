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الجيش الإسرائيلي: إطلاق ثلاث قذائف من غزة باتجاه إسرائيل

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الجيش الإسرائيلي: إطلاق ثلاث قذائف من غزة باتجاه إسرائيل
Reuters Amir Cohen
جنود إسرائيليون
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أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأن قذيفة صاروخية ثالثة أطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الجيش، في سلسلة تغريدات على صفحته في تويتر، إن قذيفتين تم إطلاقهما من القطاع باتجاه إسرائيل خلال عدة ساعات، مشيرا إلى أن القذيفة الثانية لم يعثر عليها بعد في الأراضي الإسرائيلية.

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(صورة أرشيفية إطلاق صاروخين من قطاع غزة على جنوب إسرائيل

وفي 1 يناير/كانون الثاني، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة، وسقطت في باحة إحدى المجمعات الإسرائيلية في منطقة النقب، ولم تخلّف إصابات أو أضرار.

وكانت قذيفة صاروخية سقطت في وقت سابق من اليوم نفسه، بالقرب من الجدار الحدودي من قطاع غزة، دون أن تخلف إصابات أو أضرار أيضا.

واستؤنفت عمليات إطلاق قذائف صاروخية من غزة على إسرائيل بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 ديسمبر/كانون الأول، عن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل ووجه ببدء عملية نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى هناك.

المصدر: وكالات

قدري يوسف

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