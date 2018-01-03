روحاني هاتفيا لأردوغان: نعول على انتهاء الاحتجاجات خلال أيام

عبر الرئيس الإيراني حسن روحاني في مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان عن أمله بأن تنتهي الاحتجاجات في الأيام القريبة القادمة.

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ونقلت مصادر في مكتب أردوغان اليوم الأربعاء عن تصريح لأردوغان مفاده أن روحاني يقف موقفا ملائما قائلا :"إن على المحتجين ألا يخالفوا القانون أثناء حقهم في الاحتجاج السلمي".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قلل خلال اجتماعه برؤساء اللجان التخصصية في البرلمان الاثنين الماضي من أهمية الأحداث التي تشهدها البلاد، متهما الولايات المتحدة وإسرائيل بتحريض بعض المتظاهرين للانتقام من إيران.

المصدر: رويترز

أولغا رودكوفسكايا