نائب روسي ينتقد تجربة كييف صاروخا جديدا ويعتبره تهديدا للمدنيين

انتقد ممثل عضو مجلس الدوما، روسلان بالبيك، ممثل جمهورية القرم، نشر السلطات الأوكرانية فيديو، لتجربة محرك لصاروخ تكتيكي جديد، قائلا إنها تهدف لترهيب السكان المدنيين.

وقال بالبيك في حوار لقناة "RT"، إن "السلطات في كييف كشفت عن اختبار صاروخ جديد، بهدف لإفساد عطلة رأس السنة في القرم".

وأضاف أن أوكرانيا تلوح أنها قادرة على التهديد وضرب الجسر الجاري إنشاؤه في شبه جزيرة القرم، موضحا أن مدى الصاروخ نظريا يصل حتى مضيق كيرتش.

وأكد النائب أن العرض "الجديد" للصاروخ يستهدف المدنيين حصرا، لأن كييف غير قادرة على ترهيب القوات الروسية في شبه جزيرة القرم "بصواريخها التجريبية".

ووفقا لوسائل الإعلام الأوكرانية، يجري تطوير منظومة "غروم -2" الصاروخية، لضرب أهداف تبعد من 50 إلى 280 كيلومترا. وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن يبلغ وزن الرؤوس الحربية الصاروخية الباليستية 480 كيلوغراما.

المصدر: RT

نادر همامي