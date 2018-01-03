مقتل 11 شخصا بتفجير انتحاري في مسجد بنيجيريا

قتل 11 شخصا على الأقل، اليوم الأربعاء، بتفجير انتحاري استهدف مسجدا في بلدة غامبورو شمال شرقي نيجيريا.

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وقال أحد حراس المسجد إن 11 جثة تم إخراجها من تحت الأنقاض، مضيفا أن "الانفجار دمر المسجد بالكامل".

وتابع: "مؤذن المسجد فقط هو الوحيد الذي نجا من التفجير، ونعتقد أن هناك المزيد من الجثث ما زالت تحت الركام".

كما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عن شهود عيان قولهم إن انتحاريا تسلل بين المصلين أثناء أدائهم صلاة الفجر بالمسجد قبل قيامه بتفجير القنبلة.

ولم تعلن أية جهة بعد مسؤوليتها عن هذا التفجير الذي وقع عند الحدود مع الكاميرون. يذكر أن جماعة "بوكو حرام" تنشط في نيجيريا منذ سنوات، وتقف وراء معظم الأعمال الإرهابية في نيجيريا، التي أودت بحياة أكثر من 20 ألف شخص، وتسببت في تهجير أكثر من مليوني شخص.

المصدر: رويترز

رُبى آغا