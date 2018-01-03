ستولتنبرغ: لا نريد حربا باردة جديدة مع روسيا

حذر الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، من تكرار حرب باردة جديدة مع روسيا، مؤكدا أن الحلف يدعم حوارا سياسيا مع موسكو.

وقال ستولتنبرغ في حديث أدلى به لصحيفة Deutsche Wirtschafts Nachrichte: "علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أننا نتعامل مع روسيا التي أصبحت أكثر ثقة بنفسها.. لا نريد تكرار الحرب الباردة وسباق التسلح، وندعم حوارا سياسيا مع موسكو على الرغم من أن ذلك ليس سهلا".

وأعرب الأمين العام لحلف الناتو عن أمله في زيادة الاتصالات بين روسيا والناتو، لا سيما عبر القنوات العسكرية، مشيرا إلى أن العالم يصبح أكثر خطرا ويزداد عداوة، إلا أن الحلف الأطلسي يواصل تطوره ويضاعف قوته أيضا.

ووصف ستولتنبرغ المحادثات الأخيرة مع رئيس هيئة الأركان في الجيش الروسي، فاليري غيراسيموف، بإشارة إيجابية في العلاقات مع روسيا.

وكان الأمين العام لحلف الناتو قد اعترف في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي بأن أسطول الحلف فقد مهاراته اللازمة للقتال في البحر، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن روسيا خصصت الآن مبالغ كبيرة لأسطولها البحري ونشاط الغواصات الروسية على أعلى مستوى منذ الحرب الباردة.

المصدر: نوفوستي