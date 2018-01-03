خبير روسي يشكك في جدية تهديدات ترامب لبيونغ يانغ

شكك رئيس مركز العلاقات الروسية الأمريكية بالأكاديمية الروسية للعلوم بافل بودلسني، في مدى جدية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتهديداته التي أطلقها ضد كوريا الشمالية.

وقال بودلسني في حوار لقناة "RT"، إن تصريحات الرئيس الأمريكي وتوعده لكوريا الشمالية، بما في ذلك تهديده بمسحها عن وجه الأرض، غير واقعية، ومستبعدة عمليا.

كما اعتبر الأكاديمي الروسي أن تصريحات كلا الجانبين، واشنطن وبيونغ يانغ، غير مدروسة وغير معقولة، مضيفا أن "رد ترامب ليس استفزازا بل حماقة".

هذا وقد حذر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، مؤخرا، من أن الولايات المتحدة بأسرها تقع تحت مرمى أسلحته النووية، وأن الزر النووي دائما على مكتبه معتبرا ذلك واقعا وليس تهديدا.

من جانبه رد ترامب على تصريحات الزعيم الكوري الشمالي في تغريدة على تويتر عصر الثلاثاء، بأن لديه أيضا زرا نوويا أكبر وأقوى بكثير مما في كوريا الشمالية، وأكثر فعالية.

المصدر: وكالات

نادر همامي