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ترامب يمنح جوائز لأسوأ الشبكات الإعلامية!

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ترامب يمنح جوائز لأسوأ الشبكات الإعلامية!
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن منحه جوائز لأكثر الشبكات الإعلامية فسادا ولا تتسم بالمصداقية، عن عام 2017، يوم الاثنين 8 يناير/كانون الثاني الجاري.

وقال في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، أمس الثلاثاء: "سأعلن عن جوائز لأكثر الشبكات الإعلامية فسادا يوم الاثنين، والتي تمنح لعدم النزاهة، والتقارير السيئة في فئات مختلفة، بدءا من الأخبار المزيفة، فكونوا على الموعد!".

وكثيرا ما يهاجم ترامب وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى سواء قنوات تلفزيون أو صحف على غرار "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" منددا بما يسميه "أخبارا كاذبة".

المصدر: وكالات

رُبى آغا

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