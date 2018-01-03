ترامب يمنح جوائز لأسوأ الشبكات الإعلامية!

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن منحه جوائز لأكثر الشبكات الإعلامية فسادا ولا تتسم بالمصداقية، عن عام 2017، يوم الاثنين 8 يناير/كانون الثاني الجاري.

وقال في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، أمس الثلاثاء: "سأعلن عن جوائز لأكثر الشبكات الإعلامية فسادا يوم الاثنين، والتي تمنح لعدم النزاهة، والتقارير السيئة في فئات مختلفة، بدءا من الأخبار المزيفة، فكونوا على الموعد!".

وكثيرا ما يهاجم ترامب وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى سواء قنوات تلفزيون أو صحف على غرار "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" منددا بما يسميه "أخبارا كاذبة".

I will be announcing THE MOST DISHONEST & CORRUPT MEDIA AWARDS OF THE YEAR on Monday at 5:00 o’clock. Subjects will cover Dishonesty & Bad Reporting in various categories from the Fake News Media. Stay tuned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 janvier 2018

المصدر: وكالات

رُبى آغا