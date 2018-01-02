هنية يدعو إلى استراتيجية شاملة لإسقاط القرارات الأمريكية الإسرائيلية

دعت حركة حماس، إلى "استراتيجية مواجهة شاملة تهدف إلى إسقاط القرارات الأمريكية والإسرائيلية وإعادة الاعتبار أمام القضية الفلسطينية كمشروع تحرر وطني والارتكاز على الانتفاضة الشعبية".

ونقل المركز الفلسطيني للحوار، عن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، تأكيده في تصريح صحفي، على "ضرورة تحقيق برنامج فلسطيني عربي إسلامي موحد لإبطال القرارات الإسرائيلية والأمريكية على حد سواء، وإزالة آثارها مع المضي قدما في التنسيق والاستعانة بمواقف الأطراف الدولية المؤيدة للحق الفلسطيني والمتضررة من سياسة الولايات المتحدة في المنطقة".

وأشار هنية، إلى أن الهدف من ذلك يتمثل في عدم السماح لواشنطن بالوصول إلى ما تسعى إليه، قائلا إن ذلك يتطلب التحرك في مسارين سياسيين.

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وأوضح أن المسار الأول يتمثل في إعلان موت عملية التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، واعتباره موقفا قطعيا فلسطينيا وإقليميا.

وذكر أن المسار الثاني يتمثل في إنهاء كل أشكال ومحاولات التطبيع مع إسرائيل.

المصدر: المركز الفلسطيني للحوار

إياد قاسم