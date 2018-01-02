 
مباشر

شاهد.. اعتداء وحشي على شرطية فرنسية ليلة رأس السنة.. وماكرون يتوعد المعتدين

أخبار العالم

شاهد.. اعتداء وحشي على شرطية فرنسية ليلة رأس السنة.. وماكرون يتوعد المعتدين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jp59

أسفرت أعمال الشغب التي شهدتها البلاد ليلة رأس السنة عن إحراق أكثر من ألف سيارة واعتقال أكثر من 500 مشتبه به في زيادة بالمقارنة مع حصيلة الليلة نفسها من حوادث الشغب في العام الماضي.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية، أمس الاثنين، إن عدد السيارات التي أحرقت ليلة 31 ديسمبر/كانون الأول، ارتفع من 935 سيارة العام الماضي إلى 1031 سيارة هذا العام، في حين ارتفع عدد الموقوفين من 456 العام الماضي إلى 510 موقوفين هذا العام.

ودان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في تغريدة على "تويتر" الاعتداء "الجبان والمجرم" على الشرطيين اللذين "كانا يؤديان واجبهما"، متوعدا المعتدين "بالعثور عليهم واعتقالهم".
بدوره، قال وزير الداخلية جيرار كولومب: "آسف لوقوع حوادث مثل التي حصلت بالأمس، ولكن إجمالا تمكن الناس من الاحتفال بليلة رأس السنة بطريقة سلمية".

المصدر: ديلي ميل

رُبى آغا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة