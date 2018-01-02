مسؤول إيراني لترامب: لو طلبت مساعدتنا لشعبك الجائع.. سنلبيك رغم مشاكلنا!

انتقد السفير الإيراني لدى لندن حميد بعيدي نجاد، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد تصريحاته الأخيره بخصوص الاحتجاجات الإيرانية.

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وقال بعيدي نجاد في تغريدة له على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بدلا من التفكير بالشعب الإيراني، على ترامب أن يفكر بسكان بورتوريكو، فنصفهم ما يزالون محرومين من الكهرباء، رغم انقضاء 3 أشهر على الإعصار الذي ضرب منطقتهم".

وأضاف في تغريدة أخرى: "ترامب وصف الشعب الإيراني سابقا بـ"الشعب الإرهابي"، والآن يسيء له مرة أخرى ويصفه بـ "الشعب الجائع" الذي يستحق الشفقة، مدعيا تعاطفه الكاذب مع المشاركين في التجمعات الاحتجاجية في إيران".

ودعا السفير الإيراني لدى لندن، الرئيس الأمريكي، لطلب المساعدة من الشعب الإيراني لـ"شعبه الجائع"، مؤكدا أن طهران ستلبي الطلب على الرغم من مشاكلها.

More than 3 months after storm in Puerto Rico, half of the people still do not have access to electricity. Mr. Trump should be encouraged to work harder to solve the American people's problems rather than focusing on problems of other nations. https://t.co/s0tjBdWwfe — Hamid Baeidinejad (@baeidinejad) 1 janvier 2018

وأشار إلى أن ترامب رئيس دولة تحمل عنوان أكبر اقتصاد قوي في العالم، لكن شعبه يعاني منذ أعوام طويلة من المجاعة والفوارق الطبقية الحادة.

وذكر بالإحصائيات الرسمية التي تقدمها المنظمة الأمريكية لمساعدة الجياع في أمريكا، قائلا إنه بإمكان أي شخص الاطلاع عليها بعملية بحث بسيطة في الإنترنت.

وأضاف بعيدي نجاد أن هنالك شخصا جائعا من بين كل 8 أشخاص في أمريكا، وبالمجموع هناك 42 مليون جائع في أمريكا، من ضمنهم 13 مليونا من الأطفال وأكثر من 5 ملايين من المسنين.

Trump after his earlier insult in calling the Iranian nation as "terrorist", has now called Iranians as "hungry for food". Very bad to remind him that 1 out of 8 meaning 42 million people including 13 million children and 5 million seniors are hungry in the US today. — Hamid Baeidinejad (@baeidinejad) 1 janvier 2018

وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الأمريكي عن دعمه الكامل للاحتجاجات، التي تشهدها المدن الإيرانية، مشيرا إلى أن "الأنظمة الظالمة" لن تستمر إلى الأبد، حسب تعبيره.

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وكتب ترامب، في تغريدتين نشرهما مساء السبت الماضي: "كل العالم يفهم أن الشعب الإيراني الطيب يريد التغيير، ما يخشاه قادته بشكل أكبر، فضلا عن القوة العسكرية الضخمة للولايات المتحدة، هو الشعب الإيراني".

وتأتي تصريحاته على خلفية خروج آلاف المتظاهرين، من ضمنهم طلاب، في احتجاجات تندد بالغلاء والفساد وسياسات الحكومة الداخلية والخارجية وتردي الأوضاع الاقتصادية في عهد الرئيس حسن روحاني.

المصدر: وكالات

رُبى آغا