"موتشي" تودي بحياة شخصين في اليابان

أفادت دائرة الإطفاء بمدينة طوكيو التي تقوم أيضا بوظائف هيئة الطوارئ، أن 15 شخصا تضرروا في المدينة بعد أن التهموا كعكة الأرز "موتشي"، ما أسفر عن موت شخصين منهم.

وقالت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن 7 متضررين نقلوا إلى المستشفى وهم في حالة حرجة، مضيفة أن الأطباء فشلوا في إنقاذ مسنين اثنين.

وتقع مثل هذه الحوادث مرارا في اليابان بالرغم من أن دعوات السلطات المحلية الموجهة بشكل خاص إلى المسنين والأطفال، لتناول كعكات الأرز – وهي الأكلة التقليدية لعيد رأس السنة - بحذر كبير وتقطيعها إلى شرائح صغيرة ومضغها بشكل جيد قبل البلع.

يذكر أن الكعكات اليابانية تصنع من الأرز الغرائي. وبعد عيد رأس السنة تنقع هذه الكعكات في الشوربة قبل تناولها.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا