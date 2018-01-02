السلطات الكورية الشمالية تحذر مواطنيها من خلط الفودكا بالجعة!

بث راديو كوريا الشمالية تحذيرا للمواطنين بمناسبة الاحتفالات برأس السنة الميلادية، من خلط الفودكا بالجعة أثناء الشرب.

ونقلت وكالة أنباء كوريا الشمالية التحذير، الذي بثه الراديو وكان نصه كالآتي: "لا ينبغي شرب أكثر مما يعادل 80 مليغرام من الكحول خلال الليلة الواحدة، ومن الأفضل عدم خلط الفودكا بالجعة".

كما أوضحت الإذاعة أن "جسم الإنسان يستهلك في الشتاء قدرا كبيرا من السعرات الحرارية للتحكم بدرجة حرارته، ولا بد من الاهتمام بالصحة"، مضيفة أن "الاستهلاك المفرط للمشروبات الكحولية، أو خلط الفودكا مع الجعة، قد ينعكس سلبا على القلب والكبد، اللذين يلعبان دورا هاما في تعديل درجة حرارة الجسم".

وقد أثار هذا التحذير الذي بثه راديو كوريا الشمالية، اهتمام الكوريين الجنوبيين، نظرا لأنه يذكرهم بالـ"كوكتيل-القنبلة"، الذي انتشر في الوسط العسكري في فترة الحكم الدكتاتوري العسكري الذي عاشته كوريا الجنوبية.

ومن المعروف أن خلط الفودكا مع البيرة أثناء الشرب طريقة يلجأ إليها من يريد أن يسكر حتى الثمالة وأن يأخذ منه الكحول في وقت قصير.

وقد رأت وسائل إعلام كوريا الجنوبية في هذا التحذير، دليلا على انتشار هذه الظاهرة في أوساط المجتمع الكوري الشمالي، الذي يرزح تحت حكم عسكري ويعاني من حصار شديد وعقوبات دولية منذ سنوات.

المصدر: نوفوستي

نادر همامي