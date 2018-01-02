نائب وزير الداخلية الإيراني: أعمال الشغب ستنتهي عما قريب

قال نائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية والسياسية، إسماعيل جبار زادة، إن أعمال الشغب التي شهدتها بعض المناطق الإيرانية ستنتهي عما قريب.

إقرأ المزيد

من جانبه أعلن نائب حاكم طهران للشؤون الأمنية والسياسية، أن عدد المعتقلين في طهران منذ اندلاع الاحتجاجات بلغ 450 شخصا.

هذا وما تزال عدة مدن ومناطق في إيران تشهد احتجاجات واشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، أسفرت عن مقتل 20 شخصا بينهم 3 عناصر أمن.

المصدر: RT + وكالات