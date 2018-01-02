مقتل 7 أشخاص في سان فرانسيسكو بحادث سير

أصيب 7 أشخاص على الأقل، أمس الاثنين، نتيجة صدم شاحنة مشاة وسيارة أخرى في سان فرانسيسكو، في واقعة قالت الشرطة إنها غير مرتبطة بالإرهاب.

وقال تلفزيون "إيه.بي.سي 7" إن الشاحنة انعطفت يسارا بشكل غير قانوني عندما ضربت اثنين من المشاة وسيارة متوقفة وأخرى بها أسرة من 5 أفراد.

وقالت إدارة الإطفاء في سان فرانسيسكو على "تويتر"، إن أحد المشاة أصيب إصابة تهدد حياته، بينما يعاني آخر من إصابة بالغة. وأضافت أن أفراد الأسرة التي كانت داخل السيارة أصيبوا إصابات طفيفة.

وذكر الموقع الإلكتروني "سان هوزيه ميركوري نيوز" أن الضابط بالشرطة غريس غاتباندان قال إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الحادثة هجوم إرهابي.

وتم توجيه الاتهام إلى مهاجر أوزبكي بقتل 8 أشخاص في نيويورك بهجوم شاحنة في نوفمبر/ تشرين الثاني، وصفته السلطات بأنه عمل إرهابي. وقتل عشرات في أوروبا بهجمات مماثلة.

⭕️🇫🇷INCIDENT EN CALIFORNIE - Au moins 7 personnes ont été blessées après avoir été heurtées par un camion dans le centre-ville de #SanFrancisco. La nature de l’incident n’a pas été précisée même si plusieurs sources indiquent que la thèse de l’accident est privilégiée. pic.twitter.com/kM9I5nWnNz — 🌐M.A-G. (@MAG_LeGlobe) 2 janvier 2018

المصدر: رويترز

رُبى آغا