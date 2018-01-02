 
مباشر

مقتل 7 أشخاص في سان فرانسيسكو بحادث سير

أخبار العالم

مقتل 7 أشخاص في سان فرانسيسكو بحادث سير
twitter.com/MAG_LeGlobe
إصابة 7 بعدما صدمت شاحنة مشاة وسيارة في سان فرانسيسكو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jp3t

أصيب 7 أشخاص على الأقل، أمس الاثنين، نتيجة صدم شاحنة مشاة وسيارة أخرى في سان فرانسيسكو، في واقعة قالت الشرطة إنها غير مرتبطة بالإرهاب.

وقال تلفزيون "إيه.بي.سي 7" إن الشاحنة انعطفت يسارا بشكل غير قانوني عندما ضربت اثنين من المشاة وسيارة متوقفة وأخرى بها أسرة من 5 أفراد.

وقالت إدارة الإطفاء في سان فرانسيسكو على "تويتر"، إن أحد المشاة أصيب إصابة تهدد حياته، بينما يعاني آخر من إصابة بالغة. وأضافت أن أفراد الأسرة التي كانت داخل السيارة أصيبوا إصابات طفيفة.

وذكر الموقع الإلكتروني "سان هوزيه ميركوري نيوز" أن الضابط بالشرطة غريس غاتباندان قال إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الحادثة هجوم إرهابي.

وتم توجيه الاتهام إلى مهاجر أوزبكي بقتل 8 أشخاص في نيويورك بهجوم شاحنة في نوفمبر/ تشرين الثاني، وصفته السلطات بأنه عمل إرهابي. وقتل عشرات في أوروبا بهجمات مماثلة.

المصدر: رويترز

رُبى آغا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة