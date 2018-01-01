روحاني يؤكد ضرورة الالتفاف إلى مطالب الشعب

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني على ضرورة الالتفاف إلى مطالب المواطنين بشأن مشاكل المعيشة، مشيرا إلى أن المتظاهرين ليسوا جميعهم مدعومين من الخارج.

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وكتب الرئيس الإيراني على حسابه في "تويتر": "لدى المواطنين مطالب بشأن المشاكل المعيشية والفساد وعدم الشفافية في أداء بعض المؤسسات، ويريدون المزيد من الانفتاح.. ليس صحيحا أن جميع الذين خرجوا إلى الشوارع مرتبطون بالخارج. يجب الالتفات إلى مطالب المواطنين".

مردم در مورد مشکلات معیشتی، فساد و عدم شفافیت در عملکرد برخی نهادها حرف دارند و خواستار بازتر شدن فضا هستند. اینطور نیست که همه آن‌هایی که به خیابان‌ها آمدند از جایی هدایت شده باشند. باید به خواست و مطالبات مردم توجه شود. — حسن روحانی (@Rouhani_ir) January 1, 2018

كما شدد روحاني، خلال اجتماع مع رؤساء اللجان البرلمانية في مجلس الشورى الإسلامي الاثنين، على أن عدم رضى المواطنين عن الأوضاع الاقتصادية في البلد يعد فرصة للمسؤولين وليس تهديدا، بحسب وكالة "مهر".

وأضاف أن النجاحات التي حققتها إيران على مختلف الأصعدة، لا سيما في مجال محاربة الإرهاب في المنطقة، أثارت حنق وغضب أعدائها، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وسبق لروحاني أن قال في أول تعليق رسمي له على الاحتجاجات المتواصلة في البلاد أدلى به يوم الأحد الماضي، إن الشعب الإيراني من حقه التظاهر والتجمهر والانتقاد للتعبير عن مطالبه، لكن من دون تجاوز إطار القانون.

يأتي ذلك على خلفية ورود الأنباء عن مقتل ثلاثة أفراد من الأمن الإيراني على يد متظاهرين في مدينة نجف آباد بمحافظة أصفهان، أحدهم شرطي وعنصران من وحدات "الباسيج"، قوات التعبئة التابعة للحرس الثوري.

المصدر: twitter.com/rouhani_ir + مهر

إينا أسالخانوفا