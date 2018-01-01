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روحاني يؤكد ضرورة الالتفاف إلى مطالب الشعب

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روحاني يؤكد ضرورة الالتفاف إلى مطالب الشعب
Reuters Stephanie Keith
الرئيس الإيراني حسن روحاني
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أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني على ضرورة الالتفاف إلى مطالب المواطنين بشأن مشاكل المعيشة، مشيرا إلى أن المتظاهرين ليسوا جميعهم مدعومين من الخارج.

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الرئيس الإيراني حسن روحاني أول تعليق لروحاني على الاحتجاجات: نرحب بالانتقاد لكن يجب أن يجري في إطار القانون

وكتب الرئيس الإيراني على حسابه في "تويتر": "لدى المواطنين مطالب بشأن المشاكل المعيشية والفساد وعدم الشفافية في أداء بعض المؤسسات، ويريدون المزيد من الانفتاح.. ليس صحيحا أن جميع الذين خرجوا إلى الشوارع مرتبطون بالخارج. يجب الالتفات إلى مطالب المواطنين".

كما شدد روحاني، خلال اجتماع مع رؤساء اللجان البرلمانية  في مجلس الشورى الإسلامي الاثنين، على أن عدم رضى المواطنين عن الأوضاع الاقتصادية في البلد يعد فرصة للمسؤولين وليس تهديدا، بحسب وكالة "مهر".

وأضاف أن النجاحات التي حققتها إيران على مختلف الأصعدة، لا سيما في مجال محاربة الإرهاب في المنطقة، أثارت حنق وغضب أعدائها، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وسبق لروحاني أن قال في أول تعليق رسمي له على الاحتجاجات المتواصلة في البلاد أدلى به يوم الأحد الماضي، إن الشعب الإيراني من حقه التظاهر والتجمهر والانتقاد للتعبير عن مطالبه، لكن من دون تجاوز إطار القانون.

يأتي ذلك على خلفية ورود الأنباء عن مقتل ثلاثة أفراد من الأمن الإيراني على يد متظاهرين في مدينة نجف آباد بمحافظة أصفهان، أحدهم شرطي وعنصران من وحدات "الباسيج"، قوات التعبئة التابعة للحرس الثوري.

المصدر: twitter.com/rouhani_ir + مهر

إينا أسالخانوفا

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