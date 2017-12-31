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تعطل خدمات تطبيق "واتس آب" في عدد كبير من دول العالم

تعطل خدمات تطبيق "واتس آب" في عدد كبير من دول العالم

أخبار العالم

تعطل خدمات تطبيق
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أفاد مستخدمو تطبيق واتس آب في مختلف دول العالم بوقوع حالات تعطل في عمله، مساء اليوم الأحد.

واشتكى مستخدمو التطبيق في مختلف دول العالم من أنهم لا يستطعون إرسال واستقبال رئاسل عبر واتس آب.

وشمل تعطل واتس آب، حتى الآن، المغرب وماليزيا وسويسرا والهند والمكسيك والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وروسيا وغيرها من الدول.

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