تعطل خدمات تطبيق "واتس آب" في عدد كبير من دول العالم
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أفاد مستخدمو تطبيق واتس آب في مختلف دول العالم بوقوع حالات تعطل في عمله، مساء اليوم الأحد.
BREAKING: Major WhatsApp outage being reported in many locations around the globe. pic.twitter.com/NHnSwtZQfH— Breaking911 (@Breaking911) December 31, 2017
واشتكى مستخدمو التطبيق في مختلف دول العالم من أنهم لا يستطعون إرسال واستقبال رئاسل عبر واتس آب.
وشمل تعطل واتس آب، حتى الآن، المغرب وماليزيا وسويسرا والهند والمكسيك والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وروسيا وغيرها من الدول.
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