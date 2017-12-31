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تعطل خدمات تطبيق "واتس آب" في أغلب دول العالم

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تعطل خدمات تطبيق
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تفاجأ مستخدمو "واتس آب" عبر الإنترنت في مختلف دول العالم بتعطل خدمة التطبيق، مساء اليوم الأحد.

واشتكى مستخدمو التطبيق في مختلف دول العالم من أنهم لا يستطعون إرسال أواستقبال الرسائل عبر "واتس آب".

وشمل تعطل واتس آب، حتى الآن، المغرب وماليزيا وسويسرا والهند والمكسيك والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وروسيا ودول أخرى.

يشار إلى أن التعطل العالمي الأخير في عمل واتس آب سجل أواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا

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