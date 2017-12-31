تعطل خدمات تطبيق "واتس آب" في أغلب دول العالم

تفاجأ مستخدمو "واتس آب" عبر الإنترنت في مختلف دول العالم بتعطل خدمة التطبيق، مساء اليوم الأحد.

BREAKING: Major WhatsApp outage being reported in many locations around the globe. pic.twitter.com/NHnSwtZQfH — Breaking911 (@Breaking911) December 31, 2017

واشتكى مستخدمو التطبيق في مختلف دول العالم من أنهم لا يستطعون إرسال أواستقبال الرسائل عبر "واتس آب".

وشمل تعطل واتس آب، حتى الآن، المغرب وماليزيا وسويسرا والهند والمكسيك والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وروسيا ودول أخرى.

يشار إلى أن التعطل العالمي الأخير في عمل واتس آب سجل أواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا