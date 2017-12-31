مقتل ضابط شرطة بإطلاق نار في ولاية كولورادو الأمريكية

قتل ضابط شرطة وجرح خمسة آخرون ومدنيان في حادث إطلاق نار جنوبي مدينة دينفر التابعة لولاية كولورادو الأمريكية، اليوم الأحد، حسبما أفادت الشرطة المحلية.

وأفادت مديرية شرطة مقاطعة دوغلاس (وسط الولاية)، في سلسلة تغريدات على صفحتها في تويتر، بأن عددا من مساعدي مدير الشرطة وصلوا إلى عمارة سكنية بعد تلقيهم بلاغا هاتفيا عن وقوع مخالفة للنظام العام هناك، وأثناء قيامهم بالتحقيقات اللازمة، أطلق مجهول النار عليهم، مما أسفر عن جرح خمسة من ضباط الأمن وشخصين مدنيين، فيما تم التأكيد على مصرع أحد الضباط.

**Copper Canyon OIS Update**- Deputies responded to a domestic disturbance resulting in shots fired. 5 deputies shot by suspect. 1 deputy confirmed deceased. 2 civilians also shot by suspect. Suspect shot & believed to be dead & no longer a threat. #CopperCanyonOIS — DC Sheriff (@dcsheriff) ٣١ ديسمبر، ٢٠١٧

وأضافت المديرية أن الجاني إصابته رصاص الشرطة و"يبدو أنه قتل"، ولم يعد يمثل تهديدا.

المصدر: تاس + تويتر

قدري يوسف