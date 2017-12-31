 
مباشر

سيدني الأسترالية تودع 2017 وتستقبل العام الجديد

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jozg

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2017 © جميع الحقوق محفوظة